Смертельний вибух на заводі в Лисичанську: з’ясувалася важлива деталь

Прокуратура Луганської області кваліфікувала вибух на Лисичанському желатиновом заводі, який стався рано вранці в суботу, 13 квітня, як порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати.

На даний момент проводиться огляд місця інциденту і інші слідчі дії. Причини вибуху будуть встановлені після проведення судових експертиз, — повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, НП сталася під час запуску обладнання заводу. Потужність вибуху була такою, що була знесена фасадна стіна будівлі. За інформацією ДСНС, одна з працівниць заводу виявилася завалена уламками і померла ще до приїзду лікарів.