Падіння через перевантаження не загрожує: у мережі показали свіже фото Кримського моста

У мережі з’явилося фото практично порожнього Кримського мосту. Його автор, блогер RoksolanaToday&Крим нагадала, що на півострові теоретично вже розпочався курортний сезон, однак напливу туристів не спостерігається.

«Свежепереполненный міст Фурами, автомобілями туристів…», — написала вона.

«Та не переживайте так! З смердов бабла списали і ладушки. Гасел накидали і все в ажурі. А з приводу заповнювання мосту: глибинний народ збирає на черевики, будуть ходити пішки, напевно», — припустив один з коментаторів.

А інший висунув версію про невидимих автомобілі, що рухаються по мосту.

«Машини невидимі просто. Секретна технологія», — написав він.