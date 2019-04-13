Коли Путін піде з Донбасу: генерал озвучив прогноз

На даному етапі Володимир Путін не бачить серйозних приводів йти з Донбасу, оскільки досить впевнено себе почуває.

На підтвердження своїх слів він навів Керченський криза, коли російські військові захопили 24 українських моряків і три українські судна, проте Росія за случивщееся фактично була покарана.

«Захід обмежився лише персональними санкціями проти тих кількох росіян, хто здійснював захоплення», — нагадав генерал.

Тим не менше, підкреслив Романенко, російський лідер все ж шукає такий шлях, який дозволить йому піти з Донбасу, зберігши обличчя і залишивши ці території в такому вигляді, щоб через них можна було здійснювати тиск на Україну, якщо не керувати нею.

«Злити» або просто так піти — це позиція слабкого. А зараз говорити про те, що Росія слабка, не доводиться», — підсумував військовий експерт.