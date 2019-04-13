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«Не дамо висміяти Україну!» Глава УКГЦ звернувся з потужним закликом

13.04.2019

Під час голосування у другому турі президентських виборів в Україні, виборцям слід оцінювати кандидатів виключно за такими критеріями, як професіоналізм, патріотизм і порядність.

З такою заявою виступив глава Української Греко-Католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) під час звернення до молоді у Вербну неділю. Священик нагадав, що переважна частина української молоді сьогодні вважає свободу найголовнішою цінністю.

«Закликаю вас до зрілої відповідальності. Не дамо нікому висміяти Україну, глумитися над кров’ю і стражданнями нашого народу, який ціною власного життя бореться справжню свободу!» – закликав Блаженніший Святослав.

 

«Зараз ворог нашого спасіння – особистого і національного – знову намагається приспати нашу чуйність. Хоче, щоб ми сприймали свободу як право без особистого зусилля, щоб просто пливли за течією», а самі відмовилися від високих прагнень та ідеалів», – вказав на небезпеку глава УГКЦ.

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