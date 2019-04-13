«Переможемо Путіна тотальним військовим закликом!» У Зеленського відреагували на скандальні листівки

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського звинуватила штаб опонента Петра Порошенка в активному поширенні неправдивих даних.

На сторінці «Команди Зеленського» в телегарм-каналі заявили, що «влада щодня показує, що вона готова абсолютно на все, щоб утриматися на своєму теплому прогрітому місці».

«Символом управління Януковича став пам’ятник корупції, символом нинішнього «гаранта» стане онлайн-бібліотека чорного піару їм. Петра Олексійовича! Влада готова розпалювати ненависть всередині країни і поширювати чутки між своїми ж громадянами», — сказано в повідомленні.

«Ви зараз є свідками брудної політичної PR-кампанії країни. Дуже хочеться, щоб учасникам цієї кампанії було соромно дивитися дітям в очі», — сказано в повідомленні.

Також були продемонстровані листівки, які активно поширюються в Україні: Зеленського називають наркоманом і стверджують, що він нібито має намір провести «тотальний військовий призов».