Польща не впустила судно РФ з кримськими курсантами

Польща не визнає анексії Криму.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відмовив російського вітрильника “Сєдов” у входженні в польські територіальні води.

Сувара сказала, що у курсантів Керченського державного морського технологічного університету, які знаходяться на борту, “російські, а не українські паспорти, а Польща, як і більшість країн Заходу, не визнає анексію Криму і з цієї причини наклала санкції на Росію”.

“Ми вважаємо, що допуск судна у територіальні води Польщі суперечить політиці поваги територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму”, – пояснила прес-секретар.

“Ми незмінно висловлюємо нашу підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Ми сподіваємося, що Росія відновить свободу судноплавства в Керченській протоці, поверне судна, які були захоплені, і звільнить українських моряків, які були укладені під час інциденту в листопаді 2018 року”, – зазначила вона.

11 квітня Міністерство закордонних справ Естонії заборонило російському навчальному вітрильнику входження в територіальні води, оскільки на його борту знаходяться близько 70 курсантів КДМТУ. Посольство Росії в Таллінні назвало цю заборону “недружнім актом”.