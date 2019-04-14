Напівгола дружина Лещенка креативно підтримала Зеленського

Відомий діджей, дружина народного депутата Сергія Лещенка Анастасія Топольська підтримала кандидата в президенти Володимира Зеленського.

У Facebook вона опублікувала знімок, на якому позує в зеленій перуці і прозорому бюстгальтері, підписавши його так: «Зе …?«



Відзначимо, в кінці лютого Сергій Лещенко оголосив про вихід з фракції Блок Петра Порошенка Солідарність. Таке ж рішення ухвалили Мустафа Наєм і Світлана Заліщук.