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Напівгола дружина Лещенка креативно підтримала Зеленського

14.04.2019

Відомий діджей, дружина народного депутата Сергія Лещенка Анастасія Топольська підтримала кандидата в президенти Володимира Зеленського.

У Facebook вона опублікувала знімок, на якому позує в зеленій перуці і прозорому бюстгальтері, підписавши його так: «Зе …?«

Відзначимо, в кінці лютого Сергій Лещенко оголосив про вихід з фракції Блок Петра Порошенка Солідарність. Таке ж рішення ухвалили Мустафа Наєм і Світлана Заліщук.

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