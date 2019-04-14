«День свободи совісті та віросповідання»: в Україні введуть нове державне свято – В’ятрович

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович розповів про ймовірне новому державному святі, який може з’явитися в Україні.

Зокрема, мова йде про те, що саме свято має релігійні корені, але связять його з віруваннями неможливо. Назва цього свята буде наступним: «День свободи совісті та віросповідання».

Згідно з оприлюдненою інформацією, це свято стане нагадуванням про тих українців, які в різний час історії постраждали від утисків за релігійною ознакою та забобонів. За словами В’ятровича, у часи СРСР людей не тільки з-за мови репресували і політичних переконань, але також мільйони людей терпіли біль від того, що сповідували певну релігію.

Володимир В’ятрович заявив: «Як наслідок, українцям необхідний День свободи совісті та віросповідання, щоб демонструвати те, що в нашій державі перемогли демократичні принципи».