Лікарі назвали продукт, який знищує ракові клітини

У випадку раку грудей щоденне вживання жмені волоських горіхів здатне значно змінити експресію генів і уповільнити розвиток пухлинного процесу.

Це підтвердилося у випробуваннях на мишах, а також з участю жінок, пише портал newsyou.info. Здатність волоських горіхів пригнічувати ріст пухлин молочної залози і гальмувати розвиток раку грудей була виявлена вченими з Університету Маршалла (США). Результати дослідження опублікував журнал Nutrition Research.

Щоденне вживання жмені волоських горіхів здатне уповільнити розвиток пухлинного процесу

«Споживання волоського горіха може виступати в якості фактора, здатного пригнічувати ріст і розвиток раку молочної залози. Ми встановили, що поїдання 57 грамів волоських горіхів в день протягом приблизно двох тижнів здатне значно змінити експресію генів при діагностованому раку грудей», — заявила керівник проекту доктор Елейн Хардман.

Після успішних дослідів з мишами вчені запросили для випробувань жінок з діагностованим раком грудей. В одному з них жінок з пухлинами молочної залози випадковим чином розділили на дві групи — употреблявшую волоські горіхи і не употреблявшую. Є горіхи жінки почали після проведення біопсії і вживали їх протягом двох тижнів в кількості 57 грамів в день.

Вживання волоських горіхів може пригнічувати зростання раку молочної залози, так і ймовірність його рецидиву

Через два тижні у групі вживали волоські горіхи аналіз виявив в організмі жінок процеси апоптозу (клітинної загибелі) і адгезії (здатність клітин з’єднуватися) ракових клітин, а також відключення сигнальних шляхів, які сприяють міграції пухлинних клітин в тілі.

У підсумку дослідники констатували, що вживання волоських горіхів «може пригнічувати ріст і виживання раку молочної залози, знижувати ризик виникнення раку грудей, так і ймовірність його рецидиву». У той же час вчені відзначають, що для остаточного вердикту необхідно проведення більш масштабного дослідження.

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Суспільство

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