«Це його не врятує»: політолог розповів, що Зеленський зробить з Гройсманом

Політолог Віталій Кулик впевнений, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман може залишитися на своїй посаді у разі, якщо Володимир Зеленський виграє на президентських виборах.

Про це повідомляє сам політолог на каналі «Хвилі» в YouTube.

За його словами, Верховна Рада спочатку відмовиться від Зеленського в його кандидатурі прем’єра, а потім з’явиться проміжний варіант.

«Я не виключаю, що цим прем’єром може залишитися Гройсман. Більше того, є всі умови для того і всі передумови говорити про те, що є домовленість між угрупуванням, що підтримує зараз Гройсмана та командою Зеленського або тих людей, хто за ним стоїть. Тому, це може бути Гройсман», — заявив політолог.

Також він упевнений, що в Кабміні приберуть силовий блок, приберуть людей, які виявили лояльність до Петра Порошенка, які залежні від нього, як від патрона, а інші можуть проявити таку лояльність і залишитися на посадах технічний період до парламентських виборів.

«Володимир Зеленський не буде зацікавлений у швидкому протиріччі з парламентом і створення конституційної кризи, він буде його відтягувати, розуміючи, що у нього попереду парламентська кампанія. Але це його не врятує», — також додав Віталій Кулик.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що не збирається йти у відставку після перемоги на виборах Володимира Зеленського. На питання, чи готовий він, що після приходу Володимира Зеленського відбудеться заміна значної частини міністрів, він розповів, що таке рішення має прийняти саме глава держави. При чому воно повинно бути підтверджено парламентом. Також Гройсман розповів, що зараз він не дивиться на президентські рейтинги. І сказав, що краще всього буде дочекатися офіційних результатів від Центральної виборчої комісії.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», представники НАТО готові підтримати кандидата в президенти України Володимира Зеленського, якщо він переможе на виборах. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначив, що необхідно після перемоги на виборах встановити контакти з усіма лідерами європейських держав. Для цього глава Північноатлантичного альянсу буде проявляти сприяння. Таке завзяття глава НАТО виявив з-за того, що Україна є стратегічним партнером Євросоюзу.

Також портал «Акценти» писав, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко не має наміру підтримувати в другому турі президентських виборів жодного Петра Порошенка, ні Володимира Зеленського. За словами Ляшка, простим українцям не цікаво, які аналізи у кандидатів в президенти. Він заявив, що замість того, щоб займатися підняттям економіки, робочих місць і гідного рівня життя кандидати влаштовують цирк.

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