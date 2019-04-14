«Красти не дозволить нікому»: мама Зеленського розповіла, що її син має намір домогтися в якості президента України

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не тільки швидко освоїться серед політичної еліти країни, але і не дозволить кому-небудь красти.

У цьому журналістів «Громадського» запевнила мама лідера партії «Слуга народу».

Як відомо, прийнявши рішення балотуватися на пост президента України, Володимир Зеленський пішов проти волі своїх рідних. Втім, вони в підсумку прийняли його вибір і підтримують кандидата, як тільки можуть. Родичі Зеленського, включаючи його маму Римму, не сумніваються в чесності і порядності Володимира Олександровича.

Володимир Зеленський вміє працювати з людьми

«Він радився з нами, але ми сказали, що не треба йти туди. Це бруд. Суцільна. Йому 41 рік, він доросла людина. Він так вирішив, це його вибір. Він не був у політиці, може, не знає всього, що треба. Але якщо людина хоче, він може навчитися. Свою компанію він створив сам, там майже 500 осіб. Отже, Володимир Зеленський вміє працювати з людьми і керувати. Я знаю одне: він не буде красти і не дасть нікому красти. У нас сім’я була скромна, ми жили дуже скромно. Він виховувався у звичайній робітничій сім’ї», — розповіла Римма Зеленська.

Римма Зеленська

Жінка не сумнівається в тому, що Володимир Зеленський зможе здобути перемогу на президентських виборах. Шоумен і його команда ведуть відчайдушну боротьбу за майбутнє України, причому користуються для цього лише тими засобами, які не йдуть в розріз з міркувань совісті. Римма Зеленська вірить у те, що це може принести успіх її синові.

«Якщо не буде фальсифікацій, не зробить їх сам Порошенко, то може бути щось змінитися, — запевнила мама Володимира Зеленського.

Портал «Акценти» нагадує про те, що нещодавно Зеленського прийняв президент Франції Еммануель Макрон. Політик хотів дізнатися основні принципи, якими збирається керуватися лідер партії «Слуга народу» на посаді президента України в разі своєї перемоги на виборах. По всій видимості, глава Франції залишився задоволений цією зустріччю.

Також «Акценти» повідомляли про те, що у Верховній Раді активно обговорюють можливість дострокового розпуску, якщо переможцем першого туру виборів президента України стане Володимир Зеленський.

Раніше «Акценти» писали про те, що відомий комік Євген Кошовий запустив новий флешмоб під назвою #шотутдумать. Метою даної акції є демонстрація підтримки Зеленського українцями. У відео Євген Кошовий розповів, що нещодавно побачив відео, в якому чоловік показує на ями на дорогах, а потім — на бігборд Петра Порошенка зі словом «Думай».

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