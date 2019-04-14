Армія РФ самознищується, в мережі з’явилися шокуючі факти: Путін кидає солдатів в жерло нікому не потрібної війни

У Росії солдати гинуть не тільки в степах Донбасу або в пісках Сирії, але і вдома у рідних військових частинах. Один з солдатів строкової служби розповів, що в одній з військових частин Воронезької області за останні 3 місяці загинуло 8 вояків. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Limbo.

Молодий чоловік розповів, що причини смерті різні – самогубства, нещасні випадки і навіть вбивства. На доказ своїх слів солдатів надав дві фотографії і розповів, що він втратив разом зі старим мобільним телефоном.

На фото видно закривавлене тіло солдата у військовій формі, що лежить на снігу. Також видно, що рани нанесені по голові та обличчю. На другій фотографії видно, що мертвий або важко поранений солдат сів навпочіпки і обіймає автомат.

Всі ці жахи, за словами молодої людини відбуваються у військовій частині №54046, розташованої в Богучар Воронезької області. При цьому начальство не вживає ніяких заходів, щоб з’ясувати причини.

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