Очевидці ДТП влаштували самосуд над п’яним водієм: запам’ятає урок на все життя, тепер нескоро доторкнеться до спиртного

У Києві на автозаправній станції на Кільцевій дорозі, після ДТП, водія примотали скотчем до стовпа, щоб він не втік до того, як приїде поліція.

Про це повідомляє портал «Politeka»

За словами очевидців, водій і пасажирка після ДТП намагалися ще й побити людей, які були в пошкодженій машині. Також є підозри, що за кермо водій-порушник сіл після того, як випив алкоголь, так як замість вибачень, чоловік намагався з’ясувати стосунки з власником побитої іномарки.

При цьому його супутниця загрожувала всім пляшкою з горілкою, а потім впала в бруд.

Після того, коли приїхала поліція, приклеєний скотчем до стовпа намагався довести, що він був жертвою.

Стало відомо, на чоловіка склали кілька протоколів. Один за ДТП, другий — за водіння в нетверезому стані, а також за відсутність автоцивілки.

«Людина до такої міри п’яний, що він не розуміє взагалі, де він знаходиться», — повідомив очевидець.

Нагадаємо, що поліція повідомляє, що вночі 6 квітня, в селі Піщане Білоцерківського району Київської області сталася смертельна аварія з участю автомобіля Mazda і двох дівчат. Водій Mazda збив дівчат і втік з місця ДТП. Відомо, що загиблими дівчатами виявилися 18-річна і 16-річна мешканки Києва. Аварія сталася на дорозі, коли дві дівчини поверталися додому. Неповнолітній водій не впорався з водінням автомобіля Mazda і не зміг вчасно загальмувати, в результаті чого обидва пішохода з-за сильного удару померли на місці. Сам же водій залишив машину і втік з місця аварії.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», день для львівської 16-річної студентки виявився дуже поганим – її збили відразу два автомобілі. Трагедія сталася 28 березня у Львові. Дівчина переходила дорогу на вулиці Кульпарківській. У цей час її збив автобус, який здійснював рейс за маршрутом №118. Перед цим дівчина вже побувала під колесами легкового автомобіля «Сузукі». Машина вдарила пішохода, вона не втримала рівновагу і впала під колеса маршрутки.

Також портал «Акценти» писав, що в Івано-Франківську чоловік збив двох дітей. Так стало відомо, що на вулиці Української Декабристів, 45 в Києві сталася аварія. 40-річний житель Івано-Франківська за кермом автомобіля «Форд Фокус» збив двох дітей (10 і 6 років). Як стверджує водій та свідки, діти раптово вибігли на дорогу.

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