Почали збуватися пророцтва легендарного мольфара: Україну чекають важкі часи, є тільки один варіант для порятунку

Карпатський мольфар Нечай передбачив для України трагічну долю.

Пророцтва мольфара вже почали втіляться в життя. Він передбачив, що Україна перестане існувати як держава в 2021 році. Також він говорив про те, що країну накриє смута і почнуться заворушення. До цього періоду можна віднести сутички на Майдані. Також Нечай говорив про те, що Янукович не протримається довго при владі.

Ці слова він сказав на початку президентського терміну Януковича, але тоді ніхто не підозрював, що буде Революція Гідності і криваві події, що відбулися взимку 2014 року. Потім мудрий старий говорив про те, що на президента буде скоєно невдалий замах, а після цього почнеться війна.

Нечай говорив в останньому інтерв’ю про те, що один народ став ворогом між собою і цю смуту посіяла третя сторона.

Всі ці прогнози відповідають історії нашої країни за останні 5-9 років. У квітні 2014 року в Україні почався військовий конфлікт і з’явилися квазиобразования «ДНР» і «ЛНР», а також Росія анексувала Крим. Мольфар вважав, що ці події призведуть до зникнення України в 2021 році. Він передбачив, що територію нашої країни повинні поділити між собою Росія, Польща, Угорщина і Румунія.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що в Карпатах ще досі проживають нащадки давніх віщунів ще на початку кривавих подій на київському Майдані ці люди передбачали розпад держави через кров і приниження народу.

Також Акценти повідомляв про те, що зараз всіх українців цікавить, хто ж стане наступним президентом, і що буде з Україною. Щоб розібратися в цьому журналісти вирушили в село в Карпатах, де живуть мольфари. Якщо вірити стародавнім легендам саме вони вміють передбачати майбутнє.

Нещодавно Акценти писав про те, що відомий український мольфар Михайло Нечай перед смертю дав прогноз щодо майбутнього України.

Як повідомляє «Правда», ще в день інавгурації карпатський цілитель передбачив долю втікача президенту України Віктору Януковичу. Мольфар передбачив, що «цареві» довго не всидіти на троні.