Концепт iPhone 2020 показали в мережі: що відомо

Apple готує оновлену модель iPhone.

Презентація його відбудеться в наступному році, передає Portaltele. У мережі були опубліковані зображення від дизайнерів можливого зовнішнього вигляду iPhone. Самим цікавим був проект від концептуаліста під нікнеймом Кевін Нокі.

Автор проекту вважає, що в наступному році компанія Apple кардинально змінить концепт. За версією Кевіна Ноки, новий iPhone не буде мати жодної фізичної кнопки на корпусі.

Також iPhone повинен буде обзавестися гнучким екраном в стилі смартфонів Samsung. Зроблено це для того, як вважає дизайнер, щоб збільшити розмір діагоналі без зміни фізичних габаритів.

Кевін Нокі передбачає також, що у нової моделі не буде виїмки на екрані — залишиться лише маленький отвір для динаміка.

Також iPhone можуть забезпечити бездротовий зарядку. Apple повинна розробити адаптер, який зможе зарядити це диво техніки на відстані двадцяти метрів.

Нагадаємо, компанія Apple оприлюднила звіт про зниження виручки і прибутку за перший квартал нового фінансового року, що завершився 29 грудня.

Як зазначається, таке сталося вперше за останні десять років, коли в першому кварталі нового фінансового року відбулося зниження основних показників.

Наприклад, порівняно з таким же періодом 2018 року виручка компанії зменшилася на 5%. При цьому, чистий прибуток знаходиться на рівні 19,97 млрд дол проти 20,06 млрд дол в минулому фінансовому році.

У компанії очікують, що в II кварталі виручка досягне рівня 59 млрд дол.

Крім того повідомляється, що всі показники компанії знижуються в результаті того, що власники смартфонів не хочуть купувати більш дорогі пристрої. З цієї причини, компанія не витримує конкуренції з більш дешевою китайською продукцією.

Між тим, Apple планує поширювати частину ексклюзивного відеоконтенту серед користувачів фірмових пристроїв абсолютно безкоштовно

Нові телешоу будуть виходити в рамках потокового відеосервісу Apple, реліз якого запланований на 2019 рік.

Виробництво власного відеоконтенту дозволить Apple стати в один ряд з Netflix, також займається створенням фільмів та серіалів, які виходять в однойменному сервісі компанії.

Це може свідчити про те, що в Купертіно розглядають дистрибуцію фільмів і телешоу в якості одного з кращих напрямків розвитку в майбутньому і планують грунтовно закріпитися в даній галузі.

Нагадаємо, смартфони компанії Apple змінили ходу своїх власників

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