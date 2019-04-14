Google розчарувала користувачів смартфонів: в чому причина

Фірмовий картографічний сервіс перетвориться на рекламну площадку.

Операційна система Android, яку близько 10 років тому створила компанія Google є найбільш популярною в своєму класі, так як вона встановлена більш ніж на 3/4 від загальної кількості мобільних пристроїв у світі. Це програмне забезпечення дуже поширене серед жителів усіх країн світу, а невід’ємною його частиною, нехай і не незамінною, є картографічний сервіс Google Maps, який у нас не користується дуже великою популярністю, інформує портал itechua.com.

Він дозволяє дивитися на дорожню ситуацію з висоти пташиного польоту, прокладати маршрути, знаходити велодоріжки, стежити за громадським транспортом і робити багато інших речей. На території США і Європи найпопулярнішим сервісом для роботи з картами є саме Google Maps, але незабаром все може змінитися. Як стало, «пошуковий гігант» вирішив почати заробляти на ньому гроші.

Фірмовий картографічний сервіс перетвориться на рекламну майданчик

Зараз заробіток Google Maps зводиться лише до того, що представники бізнесу можуть платити гроші за пріоритетні місця в пошуковій видачі, але «пошуковий гігант» вважає такий спосіб монетизації недостатньо ефективним. Саме тому вже зовсім скоро фірмовий картографічний сервіс перетвориться на рекламну майданчик, причому вкрай ефективну. Він буде показувати рекламу різних закладів прямо на карті.

Інформацію про все це розкрив старший віце-президент Google по продажу Філіп Шиндлер. За його словами, таким чином компанія зможе підвищити окупність всього сервісу та збільшити свої інвестиції в його розвиток. При цьому було відзначено, що багато років «пошуковий гігант» навмисно уникав саме такого способу монетизації, щоб зайвий раз не розчаровувати всіх користувачів, але тепер сучасні технології дозволяють зробити так, щоб реклама була не тільки прибутковою для компанії, але ще й корисною для всіх користувачів.

Google Maps буде показувати рекламу різних закладів прямо на карті

Раніше повідомлялося, що у популярного додатка Google maps для Android є приховані функції. У кожній програмі є секрети, підводні камені, або ж — маловідомі функції. Відкриваючи їх для себе, кожен дивується і навіть трохи жалкує — «чому я не чув про них і раніше не користувався ними. Так, стало відомо, що у популярного додатка Google maps (карти) для Android теж є приховані функції, які можуть здивувати будь-якого користувача. Можливо, вам вони відомі. А якщо ні — насолоджуйтесь і користуйтеся на здоров’я.

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Всі знають, що з допомогою Google Maps можна прокласти маршрут до пам’ятки або дізнатися розклад необхідного транспорту. Однак Google Карти мають функції, про які багато користувачів не знають.

Подвійний адреса

Щоб спростити побудову маршрутів і зробити автоматичну навігацію ще більш зручною, Google Maps можна вказати як домашній, так і робочий адресу. Дана функція Доступна у налаштуваннях профілю, і вона може виявитися корисною для людей, які часто використовують карти в своєму місті.

Рух по маршруту

Якщо ви побудували складний маршрут з декількох точок, можна відразу їх подивитися. Для перемикання між точками маршруту використовується звичайний горизонтальний свайп.

Швидкий звіт про помилку

Якщо ви виявили помилку, просто струсніть телефон, і додаток запропонує відправити звіт.

Режим компаса

Функція з’явилася кілька років тому. Режим компаса автоматично повертає картку в залежності від того, в який бік дивиться людина. Якщо ви звикли до читання статичних карт, функцію можна відключити двома тапамі (натисканнями) по іконці компаса в додатку. Ще два етапи знову активують режим.

Нагадаємо, що Google додасть в карти доповнену реальність.

Раніше Hyser повідомляв, що Google виявився в центрі скандалу через «російського» Криму.

Також Hyser писав, що камери Google Maps засікли незвичайний НЛО.