McLaren Senna за $13 тисяч показали в мережі: покращена модель

В Мережі опублікували фото нового McLaren Senna зі спеціальним пультом дистанційного керування.

Щоб ви купили, якщо б у вас на руках були 13 тисяч доларів? Можливо, ви б купили самий практичний автомобіль, а може бути віддали б перевагу спортивному авто. А ще, 13 тисяч доларів ви можете витратити на цей McLaren Senna, створений у масштабі 1:8 з колекції Amalgam, інформує портал avtovod.com.ua.

Британська компанія зовсім недавно випустила свою останню модель Senna. Вона коштує практично стільки ж, скільки і досить пристойний хетчбек. Безумовно, є ті, які куплять цей автомобіль не замислюючись.

Модель коштує практично стільки ж, скільки і досить пристойний хетчбек

Amalgam Collection вперше побудувала модель McLaren Senna в масштабі 1:8 в 2018 році і оцінила її в 8 324 долара. У 2019 році компанія випустила вдосконалену модель Senna, яка тепер поставляється із спеціальним пультом дистанційного управління, який керує різними функціями автомобіля.

Наприклад, просте натискання кнопки на пульті дистанційного управління може відкрити ліву або праву двері. Крім того, є кнопки для управління внутрішнім освітленням, передніми і задніми ліхтарями, а також дозволяють на відстані блокувати і розблокувати двері. За винятком пульта, остання модель McLaren Senna від Amalgam практично ідентична торішньої моделі.

У 2019 році компанія випустила вдосконалену модель Senna

Раніше повідомлялося, що McLaren Senna зібрали з кубиків Lego. Фахівці зібрали повномасштабну копію гіперкара McLaren Senna з кубиків Lego. Так, втілення ідеї в реальність знадобилося майже 500 тисяч елементів.

Над створенням «іграшки» з 467 854 окремих елементів конструктора працювали 10 сертифікованих моделістів. На збірку моделі їм знадобилося 2725 годин, що у дев’ять разів більше, ніж іде на складання цього суперкара, який виготовляється вручну працівниками виробничого центру McLaren в Уокінгу.

Всього реалізації проекту було задіяно 42 співробітника з команди розробників Lego, а весь процес, включаючи проектування та створення дизайну, тривав 4935 годин.

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У салоні Лего-автомобіля встановлено карбонове сидіння, педалі і кермо справжнього гіперкара. Також є справжні шильдики на кузові і колісні диски з покришками Pirelli. Вага моделі склав понад 1700 кілограмів, що на 500 кілограмів більше реального суперкара.

«Гіперкар» має робоче освітлення, інформаційно-розважальну систему, а сівши за кермо і натиснув на «пуск», можна почути рев Twin-Turbo V8. Для цього двері автомобіля зробили знімними.

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