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Лікарі назвали повсякденні вбрання, які загрожують здоров’ю

14.04.2019

Фахівці назвали шкідливу для здоров’я одяг.

Одяг яку носять дівчата, щоб підкреслити свою красу, часто шкодить їм, передає портал Новини Ю.

Першою одягом в антирейтингу є тісні джинси. Даний наряд здавлює вени, погіршує кровообіг і роботу судин, поступово приводячи до розвитку варикозу і целюліту. Щільний матеріал не пропускає повітря і псує шкіру.

Також небезпечною є взуття на високій шпильці. При щоденному носінні такого взуття високий ризик появи сутулості і міжхребцевих гриж.

Ліфчик з ефектом пуш-ап візуально збільшує груди, але швидше шкодить красі. Він провокують обвисання грудних м’язів, які починають деградувати і втрачати здатність підтримувати бюст. Але це дурниця в порівнянні з тим, що постійне носіння бюстгальтера провокує ризик розвитку онкології.

Небезпечною одягом також є капронові колготки. Синтетика, що входить до складу матеріалу, провокує пітливість, затримує вологу усередині. Це причина розвитку варикозу, проблем з кровообігом і навіть вагінальних інфекцій.

Короткі спідниці теж не так нешкідливі. У холодну пору краще відкласти таку одяг, незважаючи на те, що вона так гарна. Інакше є серйозний ризик хвороби иелонефрита, циститу, целюліту.

Нагадаємо, Королева Летиція дивує шанувальників своїми модними виходами: зірка може з’являтися на публіці як в старих нарядах, так і одягаючи абсолютно нові і розкішні образи.

Наприклад, напередодні дружина короля Філіпа VI відвідала діючий жіночий монастир Енкарнасьон в смарагдовому плаття Sandro з плісе і вирізом на грудях, передає портал Bilshe.com.

Іспанська королева, на думку модних експертів, входить до списку п’яти найбільш стильних монарших осіб у світі. Її вбрання завжди лаконічні, ретельно продумані й вишукані.

У списку стильних представників королівських сімей місця по сусідству з Летицією зайняли: королева Йорданії Ранія; представниця княжої сім’ї Монако Тетяна Санта-Домінго; дружина принца Крістіана, модель з Перу Алессандра де Осма; прихильниця стриманої класики данська принцеса Мері.

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Нагадаємо, що Путіну повідомили про проблеми зі здоров’ям

Як повідомляв Hyser, чому спати без одягу корисно для здоров’я.

Також Hyser писав, що жінка зняла з себе весь одяг і пішла гуляти по місту.

 

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