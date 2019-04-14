Лікарі назвали повсякденні вбрання, які загрожують здоров’ю

Фахівці назвали шкідливу для здоров’я одяг.

Одяг яку носять дівчата, щоб підкреслити свою красу, часто шкодить їм, передає портал Новини Ю.

Першою одягом в антирейтингу є тісні джинси. Даний наряд здавлює вени, погіршує кровообіг і роботу судин, поступово приводячи до розвитку варикозу і целюліту. Щільний матеріал не пропускає повітря і псує шкіру.

Також небезпечною є взуття на високій шпильці. При щоденному носінні такого взуття високий ризик появи сутулості і міжхребцевих гриж.

Ліфчик з ефектом пуш-ап візуально збільшує груди, але швидше шкодить красі. Він провокують обвисання грудних м’язів, які починають деградувати і втрачати здатність підтримувати бюст. Але це дурниця в порівнянні з тим, що постійне носіння бюстгальтера провокує ризик розвитку онкології.

Небезпечною одягом також є капронові колготки. Синтетика, що входить до складу матеріалу, провокує пітливість, затримує вологу усередині. Це причина розвитку варикозу, проблем з кровообігом і навіть вагінальних інфекцій.

Короткі спідниці теж не так нешкідливі. У холодну пору краще відкласти таку одяг, незважаючи на те, що вона так гарна. Інакше є серйозний ризик хвороби иелонефрита, циститу, целюліту.

Нагадаємо, Королева Летиція дивує шанувальників своїми модними виходами: зірка може з’являтися на публіці як в старих нарядах, так і одягаючи абсолютно нові і розкішні образи.

Наприклад, напередодні дружина короля Філіпа VI відвідала діючий жіночий монастир Енкарнасьон в смарагдовому плаття Sandro з плісе і вирізом на грудях, передає портал Bilshe.com.

Іспанська королева, на думку модних експертів, входить до списку п’яти найбільш стильних монарших осіб у світі. Її вбрання завжди лаконічні, ретельно продумані й вишукані.

У списку стильних представників королівських сімей місця по сусідству з Летицією зайняли: королева Йорданії Ранія; представниця княжої сім’ї Монако Тетяна Санта-Домінго; дружина принца Крістіана, модель з Перу Алессандра де Осма; прихильниця стриманої класики данська принцеса Мері.

Нагадаємо, що Путіну повідомили про проблеми зі здоров’ям

Як повідомляв Hyser, чому спати без одягу корисно для здоров’я.

Також Hyser писав, що жінка зняла з себе весь одяг і пішла гуляти по місту.