Huawei придумала, як збільшити продуктивність Android: у чому секрет

Huawei анонсувала нову технологію під час презентації в Шанхаї.

Вона називається Ark Compiler, передає портал internet.ua. Цей проект з відкритим вихідним кодом дозволяє істотно підвищити плавність і чуйність Android і сторонніх додатків.

Співробітники Huawei обіцяють, що нова технологія вирішить проблему неефективною оптимізації та збільшить продуктивність цієї системи.

Плавність Android повинна покращитися на 24%, швидкість відгуку системи повинна підвищитися на 44%, при планується також збільшення чутливості сторонніх додатків на 60%.

Гендиректор компанії Huawei закликав сторонніх розробників активно використовувати технологію для підвищення продуктивності своїх програм.

Нагадаємо, Підрозділ Huawei Consumer Business Group (BG) офіційно оголосило, що нові смартфони Huawei P30 і Huawei P30 Pro надійшли в продаж в Україні 5 квітня 2019 року.

Це означає, що фанатам пристроїв від китайської корпорації більше не доведеться замовляти смартфон прямо з Китаю.

Нові смартфони Huawei серії P30 відрізняються інноваційної камерою і підтримкою передових технологій для зйомки фотографій та відео, включаючи сенсор Huawei SuperSpectrum, об’єктив Huawei SuperZoom, нову ToF-камеру (Time of Flight) і поліпшену технологію стабілізації зображення OIS+AIS.

Huawei P30 відрізняються інноваційної камерою і підтримкою передових технологій для зйомки фотографій та видеоЭксперты віддали цьому смартфону найвищий бал за якістю знімків, і це не дивно. Смартфони змогли обійти навіть iPhone XS Max, який має теж непогані показники камер.

Рекомендовані роздрібні ціни становитимуть: Huawei P30 (128 ГБ) – 22 999 грн, Huawei P30 Pro (128 ГБ) – 27 999 грн, Huawei P30 Pro (256 ГБ) – 32 999 грн. Досить дорогі смартфони, але у них краща на ринку начинка, купа цікавих фішок, а також стильний дизайн. Відмінна альтернатива Galaxy S10 і топовим iPhone за такі ж гроші.

Фанатам пристроїв більше не доведеться замовляти смартфон прямо з КитаяРанее повідомлялося, що Huawei P30 Pro і Huawei P30 отримали оновлений дизайн і вражаючі камери Leica. Так, P30 Pro отримав вигнутий з боків 6.47-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2340×1080 пікселів, вбудованим сканером відбитків пальців і вирізом-крапелькою. Всередині — флагманський восьмиядерний процесор Kirin 980 власної розробки компанії, який непогано показав себе в Mate 20 Pro, інформує портал gagadget.com.

Оперативної пам’яті 6 або 8 гігабайт, обсяг флеш-накопичувача становить 128 або 256 гігабайт (в деяких регіонах — до 512 ГБ). Підтримуються карти пам’яті незвичайного формату NM (Nano Memory). Виробник використав 9-шарове покриття для цікавих переливів світла на скляної задньої панелі. Доступно п’ять кольорів. Корпус захищений від води й пилу за стандартом IP68.

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На тильній стороні Huawei P30 Pro цілих чотири камери. Основна отримала 40-мегапіксельний великий сенсор формату 1/1.7″ з новою схемою світлофільтрів RYB (жовті замість зелених), що дозволяє захоплювати на 40% більше світла. В парі з светосильной оптикою f/1.6 це дозволяє робити яскраві знімки мало не в непроглядній темряві.

Є 20-мегапіксельний модуль з діафрагмою f/2.2, кутом огляду 120 градусів режим супермакро, а також ToF-камера для визначення глибини кадру. І саме незвичайне — 8-мегапіксельна камера (f/3.4, OIS) з оптичною системою за принципом перископа. Вона забезпечує 5-кратне наближення, також доступний 10-кратний гібридний зум без втрати якості (при цьому «розумні» алгоритми задіють основний сенсор).

Під час запису відео підтримується перемикання між різними модулями, а в майбутньому можна буде поєднувати зображення з різною перспективою. Селфи-камера на 32 мегапікселя.

Нагадаємо, що Huawei залишається на європейському ринку.

Раніше Hyser повідомляв, що Huawei випустить два смарт-телевізора приголомшливих розмірів.

Також Hyser писав, що в інтернеті опублікована інформація про нові моделі Huawei.