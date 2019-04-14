Британський комік помер на сцені після жарту про інсульт

Знаменитий британський стендап-комік Ян Когніто несподівано помер від серцевого нападу прямо під час виступу, пожартувавши перед тим про інсульт.

“Відомий британський стендап-комік Ян Когніто у суботу помер на сцені під час свого виступу. У артиста стався серцевий напад після того, як він пожартував про інсульт”, – повідомляє BBC.

Як розповідають очевидці, в ході свого виступу Ян Когніто сидів на стільці і відкинувся на п’ять хвилин. Глядачі спершу подумали, що це жарт, і продовжували сміятися, не підозрюючи, що комік справді помер.

Яну Когніто було 60 років.