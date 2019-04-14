У центрі Києва невідомий спалив автівки

На парковці біля Національної філармонії України невідомий в балаклаві спалив два автомобілі.

За словами свідків інциденту, до автомобілів підбіг невідомий у масці та кинув запальну суміш в один з припаркованих автомобілів. В результаті вогнем пошкоджено дві машини, ніхто з людей не постраждав, повідомляє прес-центр Національної поліції.

Повідомлення належним чином зареєстроване в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.

Зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення правопорушення. Після проведення перевірки буде надана правова кваліфікація події.

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Фото: Національна поліція