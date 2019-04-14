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Добу в ООС: сепаратисти 14 разів порушили «тишу»

14.04.2019

Противник порушив режим припинення вогню, було застосовано заборонену Мінськими домовленостями озброєння.

Сепаратисти 14 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб сил ООС.

Крім цього чотири рази застосував заборонений Мінськими домовленостями озброєння (міномети калібру 120 мм – 2 рази, міномети калібру 82 мм – 2 рази).

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» сепаратисти обстріляли позиції наших військ 11 разів:

  • з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту Новотроїцьке;
  • з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля Авдіївки;
  • з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Верхнеторецкое;
  • з гранатометів різних систем – в районі Павлополя;
  • з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – двічі в районі Пісків;
  • з автоматичних гранатометів станкових – в районі населеного пункту Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» сепаратисти тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил:

  • з мінометів калібрів 120 і 82 мм – двічі біля Новоолександрівка;
  • з мінометів калібрів 120 і 82 мм, автоматичних гранатометів станкових – поблизу Південного.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

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