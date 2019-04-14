На Донбасі окупанти чотирнадцять разів порушили “тишу”, втрат немає

13 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, крім цього чотири рази застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння (міномети калібру 120 мм – 2 рази, міномети калібру 82 мм – 2 рази).

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” окупанти обстріляли позиції наших військ 11 разів:

з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ;

з протитанкових ракетних комплексів – в районі населеного пункту АВДІЇВКА;

з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – чотири рази в районі населеного пункту АВДІЇВКА;

з гранатометів різних систем – в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;

з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – двічі в районі населеного пункту ПІСКИ;

з автоматичних станкових гранатометів – в районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” окупанти тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил:

з мінометів калібрів 120 і 82 мм – двічі поблизу населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА;

з мінометів калібрів 120 і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту ПІВДЕННЕ.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднаних сил.

За даними розвідки, 13 квітня двох окупантів було знищено, п’ять – поранено.

Нагадуємо, що у Збройних силах України запровадять нову медаль – “За поранення”.

Фото: ООС