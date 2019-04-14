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Обвалення будівель в Ріо-де-Жанейро: кількість жертв зросла

14.04.2019

Обрушения зданий в Рио-де-Жанейро: число жертв возрослоКількість загиблих при обваленні будинків у Ріо-де-Жанейро в Бразилії зросла до восьми осіб.

Число загиблих в результаті обвалення дух житлових будинків в Ріо-де-Жанейро досягла восьми осіб.

Рятувальники продовжують розбирати завали, поки не менше 16 людей залишаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, дві шестиповерхові будівлі обвалилися рано вранці 12 квітня в неблагополучному районі Музема. Будинки розташовувалися на пагорбі, який сильно постраждав від недавніх дощів і зливових паводків. З початку тижня в місті випало 365 мм опадів.

Обидві споруди, а також сусідні будівлі були зведені незаконно. Імовірно, до їх зведення причетні члени кримінальних організацій, що діють у цьому районі. Сусідні житлові будинки були евакуйовані у зв’язку з загрозою обвалення.

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