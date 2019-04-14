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Акціонери Facebook вимагають відставки Цукерберга

14.04.2019

Частина акціонерів Facebook висловила невдоволення тим, що вартість компанії впала на тлі скандалів про втрату даних.

Акціонери американської компанії Facebook зажадали прибрати засновника соціальної мережі Марка Цукерберга з посади голови правління. Відповідну заяву опубліковано на сайті Комісії з цінних паперів і бірж США напередодні річних зборів акціонерів.

Річні збори мають відбутися 30 травня. За словами авторів ініціативи, з липня 2018 року оцінна вартість Facebook через рішення керівництва і правління обрушилася на 40%. Крім того, вони наголошують на дискримінацію деяких акціонерів, так як їм надається менше прав голосу.

Цукербергу належить тільки 13% акцій, проте частка всіх його голосів становить 51%, що дозволяє йому практично одноосібно контролювати політику Facebook. Пропозиція пов’язане зі звинуваченнями, які призвели до падіння вартості компанії – в їх числі поширення на базі Facebook неправдивої інформації та втручання у вибори.

Нагадаємо, на початку 2018 року стало відомо про найбільшу в історії Facebook витоку особистих даних користувачів. Компанія Cambridge Analytica незаконно зібрала дані 87 мільйонів користувачів соцмережі і передавала їх третім особам, в тому числі, імовірно, передвиборного штабу нинішнього президента США Дональда Трампа, який в свою чергу використовував їх для політичної реклами.

У квітні і травні 2018 року засновник Facebook Марк Цукерберг в Конгресі США і Європарламенті визнав помилку і вибачився за витік даних.

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