Білецький каже, що націоналістів на «Олімпійському» з Порошенком не буде

«Нацкорпус», «Нацдружины», полк «Азов» або інші пов’язані з ними організації не будуть брати участь в акціях під час заходів на НСК «Олімпійський» 14 квітня, де повинні відбутися дебати за участю президента Петра Порошенка.

«За нашою інформацією, адміністрація президента і СБУ з метою зриву виборів готують силові провокації, в яких мають намір звинуватити Нацкорпус і Нацдружины. Заздалегідь заявляємо: ні Нацкорпус, ні Нацдружины, ні полк «Азов» або будь-які інші пов’язані з нами організації не будуть брати участь в акціях під час дебатів президента з самим собою», — заявив він.

Білецький додав, що учасники організацій «не мають наміру запитувати у Порошенка про його друзів Свинарчуках», однак не згортають акцій «з вимогою покарати осіб, які розкрадають оборонну галузь».

«Будемо вимагати притягнення до відповідальності не тільки Свинарчуков, але і Порошенко за корупцію в армії вже у нової влади після президентських виборів», — додав він.