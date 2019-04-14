22 незвичайних факту про костюми в «Грі престолів»

Кадр із серіалу «Гра престолів»

Зовсім скоро на екрани вийде фінальний сезон грандіозної телесаги «Гра престолів»(The Game Of Thrones). За час свого існування серіал став одним з найуспішніших і масштабних проектів і завоював тисячі прихильників по всьому світу.

Подивитися їм справді було на що, і йдеться не тільки про гарячих секс-сценах або видовищних баталіях: славу серіалу принесли і ефектні костюми героїв. SPLETNIK.RU зібрав цікаві факти про моду Вестероса.

Не можна не відзначити, що художник по костюмах провів колосальну роботу! За більшу частину нарядів в серіалі відповідала Мішель Клептон: роботу над серіалом вона перервала лише в шостому сезоні, створивши тоді лише кілька костюмів для ключових персонажів, у тому числі для Серсеи Ланністеров і Дейенеріс Таргаріен.

Мішель Клептон

Про історію створення та приховані смисли, які стоять за шатами персонажів, Клептон розповіла в одному з інтерв’ю, розповівши про 28 цікавих фактах.

1.Костюми в серіалі відрізняються від описів в книгах

Це досить забавно. Коли мені запропонували роботу, я, звичайно, читала ці книги. Але, зрештою, ми вирішили відійти від літературного джерела. Ми створили окремий світ,

— розповіла Мішель.

Кадр із серіалу «Гра престолів»

2.З самого початку для кожної області придумали свій колірний код

За сюжетом серіалу дія розвивається відразу в кількох географічних областях. Підтримати драматургію вирішили і костюмами, у багато полегшивши цим життя глядачам: стежити за динамічним розвитком подій стало простіше.

Ми створювали костюми для телешоу, де дуже важливо, щоб глядача миттєво розуміли, де зараз знаходяться герої, тому ми вирішили створити справжній колірний код. Особливо в першому сезоні було багато таких сюжетних переміщень, тому ми постаралися візуально заспокоїти глядачів таким чином,

— розповіла Клептон.

Кадр із серіалу «Гра престолів»

3.У серіалі зберегли оригінальні кольори гербів

Герби принципово важливі. Їх ми взяли без змін, а ось з нарядами дозволили собі деякі вільності,

— зізналася художник по костюмах.

4.За рахунок кольорів у серіалі підкреслювали суперництво Серсеи Ланністеров і Маргери Тіреллі

Фірмові характерні кольори для персонажів Клептон придумала, грунтуючись на квітах гербів. У разі Маргери — це були відтінки блідо-блакитного та бірюзового, і це виглядало дуже органічно в світі Королівської Гавані (столиця Семи Королівств).

В результаті перед очима глядачів були всі ці вогненні відтінки червоного Ланністеров, і потім було видно, як це «море» накриває їх. Мішель подобалося грати з цим контрастом: всі молоді люди стали одягатися, як Маргери, що було ще більш образливо для Серсеи.

5.Кольори відображають розвиток персонажа

Це особливо помітно на прикладі Серсее, гардероб якої, по мірі розвитку історії, приходить червоний колір. Спочатку ми рідко бачимо її в одязі таких відтінків, але потім, коли вона стверджує свою силу, вона одягається в яскраво-червоний, вона — Ланністеров. А потім кольору прагнуть до ще більш насиченою темної криваво-червоній гамі, а слідом переходять до чорного, що показує, що вона оплакує своїх дітей.

Кадр із серіалу «Гра престолів»

Кадр із серіалу «Гра престолів»

Кадр із серіалу «Гра престолів»

Аналогічно це працює і з Дейенеріс. Спочатку вона носила багато синьо-блакитних відтінків, тому що була пов’язана з Дрого, але потім було вирішено відійти від цього. Вона стає собою, окремою особистістю: Дейенеріс з’являється в блідо-сірих, молочних кольорах — для неї це як символ чистоти,

— пояснила Клептон.

6.Білий одяг Дейенеріс на Великій арені Дазнака — знак внутрішнього незгоди з подіями

Білий означає її відстороненість від цієї сцени, участь в якій вона змушена приймати. Навколо багато хаосу, бруду, крові, строкатості — і творці хотіли підкреслити це біла пляма в центрі, щоб візуально дистанціювати її від речей, з якими вона внутрішньо не в цілому примирюється.

Мені подобається використовувати дизайн костюма і деталі, щоб висловити душевний стан кожного персонажа,— розповідає Клептон.

7.Комбінації черевик, штанів і суконь Дейенеріс — ключ до її характером

Це, насправді, найважливіша деталь. Вона завжди готова до втечі. Незалежно від того, наскільки офіційно вона одягнена, у неї завжди є штани і черевики, на випадок, якщо доведеться втекти. Це те, що я завжди тримаю в голові, коли розробляю костюми для цієї героїні,

— пояснила Клептон.

8.У Серсеи і Маргери найбільше костюмів

Серсея і Маргери серед жіночих персонажів, думаю, лідирують, і Санса явно наздоганяє їх. Серед чоловіків я б назвала Джоффрі Баратеона,

— зізналася Мішель.

Серсея Ланністер

Маргери Тіреллі

Джоффрі Баратеонов

9.Самим трудомістким костюмом було весільну сукню Маргери

Якщо вибирати один наряд, я б назвала весільну сукню Маргери. Кожна троянда була скручена вручну,

— згадувала художник по костюмах.

10.Всі обладунки у фільмі — ручної роботи

Всі обладунки в серіалі викувані вручну. На деякі особливо крупні лати і щити, як, наприклад, у королівської охорони, пішло чимало часу,

— поділилася Клептон.

11.Створити ефект поношеного костюма складніше, ніж пошити новий

За іронією долі, деякі з костюмів, які на екрані повинні виглядати досить дивними, вимагають дуже багато часу на виготовлення. Ми робимо їх з нових нормальних матеріалів, а потім намагаємося зістарити, і цей процес займає дуже багато часу,

— поділилася секретами Клептон.

12.Мейсі Вільямс дійсно хотіла спалити старі костюми свого персонажа Арьи

Мейсі була так надихнула своїм новими нарядами для епізодів в Браавосе, після того як вона провела три роки в одному і тому ж образі, що сказала: «Ви можете мені гарантувати, що вони ніколи не повернуться?!»

Бідолаха, як я її розуміла! Зате зараз будь-який костюм, який ми їй даємо, приводить її в захват: він новий! І вона щаслива!

— зізналася Мішель.

13.Санса Старк виражає себе через вишивку

Санса розкривається через свою здатність шити і вишивати. В одній з перших сцен Серсея запитує її, де вона взяла свою сукню, і Санса відповідає: «Пошила сама». Так що ми вирішили використати це спосіб вираження її почуттів: через вишивки і зображення на її сукнях,

— розповіла художник по костюмах.

Крім того, візерунки на її весільній сукні розповідають цілу історію її життя. Так, в зображеннях тварин зашифровано походження і подальший шлях героїні: народжена від будинків Старка і Таллі (форель і вовк на поясі), вона потрапляє під вплив Ланістерів (лев на спині).

Кадр із серіалу «Гра престолів»

14.Наряди Санса Старк говорять про її настрої

На початку ми бачимо, як Санса намагається наслідувати Серсее, але потім палітра зміщується у бік синіх тонів, але при цьому вони навіть ближче до ліловим. І потім ми бачимо «темну» Сансу, коли вона різко змінює зовнішність: у неї темне волосся і темний одяг. У сьомому сезоні, коли вона знову в Вінтерфеллі, вона, нарешті, стає самою собою, перестає перебувати весь час під чиїмось впливом,

— пояснила Мішель еволюцію героїні.

Кадр із серіалу «Гра престолів»

15.Сукня Санса у фіналі четвертого сезону розшита пір’ям для реалістичності

Ми довго думали над цим платтям, і в результаті вирішили використовувати воронячі пера в якості декоративного оздоблення. Було б дивно різко одягати її вбрання, прикрашені каменями, ми хотіли, щоб все виглядало реалістично. Тому що воронячі пера — це те, що використовувала б Санса насправді,

— повідала Клептон.

16.Дизайн костюмів тісно пов’язаний з навколишнім середовищем

Коли я розробляю костюми, я іноді звертаюся не до історії моди, а просто намагаюся уявити, які можливості були у людей в той час і в тих умовах життя. Як би вони створювали ці костюми самі?

Це дає відчуття реальності. Я вивчаю різні техніки і те, як люди живуть у схожих кліматичних і природних умовах,

— пояснювала Мішель.

17.Наряд Серсеи для фіналу шостого сезону придумали відразу

Іноді буває так, що ти відразу бачиш готову картинку в голові, ти точно знаєш, як костюм повинен виглядати, і з Серсеей було саме так. Я швидко накидала ескіз і відправила його шоураннерам, і вони відразу погодилися з цією ідеєю: «Так, так і повинно бути!»,

— згадувала Мішель.

18.Коронаційне плаття Серсеи — відсилання до її батька Тайвіну

Я хотіла цей шкіряний мундир, тому що він би нагадував про її батька, вона стала б його відображенням. Адже вона завжди говорила йому, що зможе це зробити, і ось тепер вона цього домоглася. Потрібно було підкреслити силу.

Ми обрали чорний колір, тому що Серсея була в траурі в той момент, але з іншого боку, це підкреслює внутрішній сталевий стержень її характеру,

— пояснила Клептон.

19.Корона Серсеи неспроста виготовлена з срібла та золота

В основному корона виконана з срібла, і лише в деяких місцях ми бачимо вкраплення золота. Золота завжди асоціювалося з Ланністеров, і я хотіла зберегти це, але у голову мені хотілося поставити цей холодний металевий блиск. У сьомому сезону срібний стає новим кольором Серсеи — прощай, золото Ланністеров!

— повідала Клептон.

20.До фіналу кольори стали більш приглушеними

Зима близько, світ занурюється в скорботу, тому візуально творці хотіли підкреслити, що кольори йдуть, все стає більш бляклим.

21.Хутряний плащ Джона Сноу — статусна річ

Актор Кіт Харрінгтон, схоже, був не в захваті від свого костюма. Поки інші герої міняли вбрання, його образ залишався незмінним: величезна хутряна накидка стала мало не символом серіалу, а користувачі мережі нерідко використовували її в жартівливих мемах.

Вона важить тонну і жахливо пахне,

— зізнавався Кіт в одному з телеінтерв’ю.

Але у Мішель Клептон є своє пояснення цієї модної стабільності.

У перших сезонах його плащ був світліше і відбивав його скромний статус у сім’ї. Пізніше я зробив його важче і масивніше, так як це додавало його образу могутності і сили, візуально збільшувало його фігуру. Багатьом акторам масовки доводилося носити такі ж важкі костюми, при цьому у них не було персонального асистента,

— розповіла художник по костюмах.

22.Костюмів Дейенеріс приділили особливу увагу

Я думаю, що більшість глядачів асоціюють себе з Дейенеріс: і чоловіки, і жінки можуть знайти в ній щось близьке по духу. В ній є щось привабливе, з нею перетинається і щось середньовічне, і сучасне. Дейенеріс — відмінний персонаж, над яким цікаво працювати, вона сильна і надихає!

— уклала Мішель.