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В Австралії сталася стрілянина в нічному клубі, є загиблий

14.04.2019

В Австралии произошла стрельба в ночном клубе, есть погибшийОдин з постраждалих в результаті стрілянини в нічному клубі в Мельбурні помер у лікарні.

Один з постраждалих в результаті стрілянини біля нічного клубу Love Machine в передмісті австралійського Мельбурну помер у лікарні. Про це повідомляє поліція штату Вікторія.

У лікарні залишаються троє поранених. Стан одного з них оцінюється як критичний, травми інших не становлять загрози життю.

Зараз поліція перевіряє свідчення очевидців щодо того, що стрілянина по людях велася з викраденої машини Porsche Cayenne. Пізніше саме ця машина була знайдена згоріла у передмісті Уоллерт.

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