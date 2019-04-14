В Австралії сталася стрілянина в нічному клубі, є загиблий

Один з постраждалих в результаті стрілянини в нічному клубі в Мельбурні помер у лікарні.



Один з постраждалих в результаті стрілянини біля нічного клубу Love Machine в передмісті австралійського Мельбурну помер у лікарні. Про це повідомляє поліція штату Вікторія.

У лікарні залишаються троє поранених. Стан одного з них оцінюється як критичний, травми інших не становлять загрози життю.

Зараз поліція перевіряє свідчення очевидців щодо того, що стрілянина по людях велася з викраденої машини Porsche Cayenne. Пізніше саме ця машина була знайдена згоріла у передмісті Уоллерт.