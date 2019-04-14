Бойовики “ЛНР” видали свою присутність на Донбасі російських офіцерів

Бойовики, розташовані в окупованому Алчевську Луганської області, скаржаться на присланих з Росії офіцерів, що ті не дають їм воювати.

Скріншотом повідомлення в одному з пабликов бойовиків поділився у своєму Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. “

Особливості “громадянської” війни. У цьому повідомленні чудово все. Брати росіяни, керівний склад кадрових російських військових ланки комбат і заступники, два танкових батальйони гуманітарки з родючих шах Донбасу … Розхвилювалися місцеві зрадники останнім часом, що Оси (Об’єднані сили ЗСУ – ред) їх відправляють систематично “200 бригаду”, – прокоментував Штефан.