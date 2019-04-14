Керченський міст ніхто не відкривав: експерт вказав на небезпечну недбалість росіян

У росіян регулярно трапляються НП з Керченським мостом, але найстрашніші наслідок, можливо, ще попереду.

Мало того, що незаконний об’єкт перебуває в небезпечному для будівництва місці, так ще й не перевірено як годиться, зможе витримати навантаження, коли Росія пустить по ньому поїзда.

Старший науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар в інтерв’ю “Апострофу”розповів, чому міст повинен впасти, передає Сьогодні. Він підтвердив, що в Керченській протоці йде зменшення глибини, а також вчений розмовляв з океанологами і вони також вважають, що окупанти вибрали дуже невдале місце для будівництва – там погана геологія і міст сам по собі повинен впасти і довго не простоїть.

“Але основний-то міст – залізничний, там будуть колосальні навантаження за рахунок складів. Не буде ж один паровоз кататися з одним вагоном. А навантажений вагон важить близько ста тонн. А склади в нас ходять по 60 вагонів, плюс пара локомотивів.

Виходить, 6 тисяч тонн проїде туди і назад, тоді і подивимося, які будуть навантаження, і як будуть триматися палі в напівтвердих, обводнених, четвертинних, міоценових сучасних глинах. Ось це серйозне питання”, – розповів Медовар. Також геолог вважає, що проїзду президента РФ Володимира Путіна на Камазі і десятка вантажівок не достатньо для перевірки можливостей мосту.

“Насправді, міст в прямому сенсі ніхто не відкривав. Що значить відкрити міст? Його навантажують, даючи зосереджене навантаження. Повинні були поставити танки тяжкі Крази, навантажені під 40 тонн, і проїхати по мосту. Саме так приймається міст, а потім фахівці дивляться, наскільки він просідає. Це нормально, міст повинен бути навантажений. А що вийшло? Проїхав нібито Путін за кермом КамАЗа, а всього було 10 Камазів, це приблизно 150 тонн, і вони їхали не суцільно, а в шаховому порядку, та ще й порожні. Слухайте, це ж не приймання мосту – не було зосередженого навантаження, повного навантаження на опори, щоб подивитися, що, куди просяде і куди піде”, – підкреслив експерт.