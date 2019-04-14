Розруха: в мережі показали фото окупованій Макіївки

Окупована Макіївка зараз вдає із себе сумне видовище. Це один з найбільш депресивних міст терористичної «ДНР».

Нинішню розруху показали в одному з місцевих паблік в Telegram. Багато будинків в Макіївці так і стоять розграбованими, зруйнованими і закинутими, що ще більше асоціює це місто із зоною відчуження, як сьогодні все частіше можна почути на адресу територій ОРДЛО, передає «Діалог.UA».

В об’єктив потрапило будівлю школи, ДК ім. Кірова, парк. Скрізь видно розруха, депресивність, запустіння і безвихідь.

Жителі додали, що ще трохи, і більшість окупованих міст перетворяться в руїни. Які потім буде складно відновити навіть незважаючи на міжнародну підтримку і гроші, які будуть після звільнення ОРДЛО від російських бойовиків виділені на Донбас.