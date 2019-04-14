В Албанії атакували будівлю парламенту

Протестувальники намагалися прорватися до будівлі парламенту через кордон правоохоронців



Повідомляється, що протестувальники кидали в бік правоохоронців димові шашки і камені, а також підпалили припарковане авто, на що у відповідь правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ і кийки.

У опозиційної Демократичної партії заявили, що в результаті зіткнень постраждали 15 демонстрантів. У той же час у Міністерстві внутрішніх справ Албанії повідомили, що поранення отримали 5 поліцейських. Також, за даними місцевих ЗМІ, травми отримали журналісти.

Зазначимо, що албанська опозиція звинувачує прем’єр-міністра Еді Раму у корупції та зв’язках з організованою злочинністю, які уряд заперечує. Опозиційні законодавці масово подали у відставку в лютому поточного року, і з тих пір прихильники опозиції неодноразово намагалися проникнути в парламент або урядові будівлі