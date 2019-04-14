Зеленський створив бібліотеку чорних технологій, які використовує Порошенко

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський створив онлайн-бібліотеку чорного піару їм. Петра Олексійовича.

Про це повідомляє телеграм-канал Зе-команди.

“Символом управління Януковича став пам’ятник корупції, символом нинішнього “гаранта” стане онлайн-бібліотека чорного піару їм. Петра Олексійовича!” – сказано в повідомленні. Зазначається, що мета даного порталу показати і зібрати в одному місці всі чорні технології, які використовує чинна влада проти Зеленського.

“Ви зараз є свідками брудної політичної PR-кампанії країни.

Дуже хочеться, щоб її учасникам було соромно дивитися своїм дітям в очі. Пересилайте друзям і знайомим, щоб кожен українець дізнався більше про справжні цінності Петра Олексійовича”, – зазначено в повідомленні.