Саакашвілі порівняв Зеленського з новим Майданом

Передвиборна кампанія Володимира Зеленського за значимістю вже обійшла Революцію Гідності. А перемога артиста у виборах дасть шанс Україні побороти «корумповані еліти».

Таку думку висловив колишній президент Грузії, екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі. Заява прозвучала під час зустрічі у Варшаві з українською діаспорою в Польщі.

«Стався бунт населення проти статусу-кво… Тепер нічого не буде як колись! Те, що відбувається зараз – це навіть серйозніше, ніж Майдан. Тоді одні представники старих еліт замінили інших. Зараз люди не хочуть нікого зі старих… Володимир Зеленський – це біла дошка, на якій все можливо», – підкреслив Саакашвілі.

При цьому він уточнив, що не закликає нікого голосувати саме за Володимира Зеленського. Але при цьому вважає, що голосувати треба проти всього старого.

Коментуючи можливі зв’язки кандидата в президенти і олігарха Ігоря Коломойського, екс-президент Грузії заявив, що на його думку позбутися впливу Коломойського Зеленському може допомогти масова народна підтримка.