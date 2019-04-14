Погода на 14 квітня: прохолодно, сонячно, але на півдні та сході далі дощитиме

Погода в Україні у неділю, 14 квітня, буде помірно прохолодною. У західних областях України вночі можуть бути заморозки, температура опуститься до нуля градусів. У північних – до +6 вночі, а вдень від 6 до 11 тепла. У решті регіонів країни буде тепліше: вночі +4…+9, вдень +11…+16.

Дощі – протягом доби у південних областях України, вдень у східних та центральних. У інших регіонах – без опадів. Північ та Захід країни огортатиме сухе та прохолодне повітря.

Вітер – здебільшого північно-східний, 5-10 метрів за секунду.

У Києві без опадів, температура повітря вночі +3…+5 тепла, вдень +8…+10.

Цікаво, що 14 квітня найвища температура повітря у Києві вдень була +25 – в 1972 році, а найнижча – вночі -3 у 1928 році.

Потепління ж український синоптик Наталка Діденко обіцяє з середи, 17 квітня.

Прогноз погоди на неділю, 14 квітня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +7…+9

Вінниця – +8…+10

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +8…+10

Чернігів – +7…+9

Суми – +7…+9

Полтава – +11…+13

Дніпро – +13…+15

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +14…+16

Харків – +13…+15

Київ – +8…+10

Фото Михальченко/ Zrada.today