У Непалі літак зіткнувся з вертольотом, є загиблі

В аеропорту літак зіткнувся з вертольотом, три людини загинули



Літак при рулюванні в аеропорту на сході Непалу зіткнувся з вертольотом, щонайменше три людини загинули, ще п’ять постраждали.

Інцидент стався неподалік від міста Лукла – перевалочного пункту для туристів і альпіністів, які прямують в околиці гори еверест.

Як відзначають влади, на момент аварії в літаку не було пасажирів, інакше жертв могло бути значно більше.

Про причини зіткнення поки не повідомляється. Поліція веде розслідування інциденту.

Злітно-посадкові смуги в Непалі традиційно вважаються одними з найнебезпечніших навіть для досвідчених пілотів через навколишніх гір.