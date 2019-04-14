У Зеленського озвучили позицію по Донбасу і НАТО

Провести демократичні вибори на непідконтрольних Києву територіях Донбасу в даний момент неможливо, а рух до НАТО — єдиний шлях для України.

Про це сказав політичний консультант кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

«Що стосується війни на сході і Мінських угод, дійсно, „Мінськ“ — не ідеальний, з ним багато питань, і протягом багатьох місяців це питання буксує, але, на жаль, ніхто не може запропонувати іншого альтернативи. До Мінським процесу прив’язані всі ці санкції, які на сьогодні діють у відношенні Російської Федерації, і поміняти весь цей процес буде дуже важко», — сказав він.

Дмитро Разумков зазначив, що при всій його недосконалості Мінський процес цілком прийнятний.

«Інше питання, що Росія все, як завжди, намагається перевернути з ніг на голову і піти у зворотному порядку — спочатку провівши вибори. Це можна назвати, як завгодно, але провести сьогодні демократичний процес на окупованій території — просто неможливо», — заявив він.

Тому, за його словами, єдиним шляхом вирішення конфлікту на Донбасі є спільні дії України та міжнародних партнерів, в першу чергу дипломатичним шляхом.

Він також заявив, що повернення окупованих територій Донбасу і Криму має відбуватися виключно на умовах України.

Що стосується європейської та євроатлантичної інтеграції України, то, за словами представника штабу Зеленського, «цивілізаційний вибір країни було зроблено давно.

«Він (вибір) був підтверджений в 2014 році, загибеллю людей на Майдані під час Революції Гідності, він підтверджується тим, що українська армія відстоює наш суверенітет на сході країни, але це ще важкий шлях, який нам належить пройти», — сказав Дмитро Разумков.

«Якщо ми говоримо про інтеграцію до Північноатлантичного альянсу — так, це дійсно важливо і, на жаль, чи на щастя, іншої альтернативи руху України в цьому напрямку немає», — додав він і закликав політиків не спекулювати на цьому питанні.