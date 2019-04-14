Акціонери Facebook в черговий раз вимагають звільнити Цукерберга

Група акціонерів компанії Facebook наполягає на тому, що засновник соціальної мережі Марк Цукерберг повинен покинути посаду голови правління. Така заява розміщена на сайті Комісії з цінних паперів і бірж США напередодні річних зборів акціонерів повідомляє ТСН.

Автори ініціативи включили її в план обговорення на річних зборах, які пройдуть 30 травня. Акціонери вказують, що з липня 2018 року оцінна вартість Facebook рухнула на 40% через рішення керівництва і правління, які не змогли захистити вартість акцій. Вони зазначають, що в компанії є дискримінація деяких акціонерів: низці власників акцій надається більше прав голосу. Це насамперед стосується Марка Цукерберга, при тому, що йому належить лише 13% акцій компанії, в правлінні за ним закріплена частка в 51% всіх голосів.

Цукерберг має можливість фактично одноосібно контролювати політику компанії.

“Без рівних прав голосу акціонери не можуть залучити керівництво до відповідальності”, – підкреслюють автори заяви. Вони нагадали про звинувачення, які привели до падіння вартості компанії – зокрема, поширення на базі Facebook неправдивої інформації та втручання у вибори. “Фейкові новини, втручання у вибори і загроза нашій демократії – акціонерам потрібно щось більше, ніж просто заперечення цього, спроби ухилитися і відстрочки з відповіддю”, – додали в заяві.

Інша заява вимагає призначити головою ради директорів компанії незалежного директора замість Марка Цукерберга. Ця пропозиція має на увазі поділ посад генерального директора і голови правління. Автори апелюють до досвіду Google, Microsoft, Apple, Oracle та Twitter, де такий поділ було введено.

Раніше за інформацією ЗМІ, повідомлялося, що кілька публічних фондів, що мають акції компанії Facebook висунули пропозицію усунути з посади генерального директора її засновника Марка Цукерберга.

Акціонери вважають, що компанія Facebook “погано впоралася” з низкою серйозних суперечок, в тому числі щодо втручання Росії у вибори в США і витоку даних Cambridge Analytica.