Бої на Донбасі: бойовики зазнали важких втрат після влаштованих провокацій

За минулу добу, 13 квітня, бойовики 14 разів атакували позиції українських захисників на Донбасі.

Про це йдеться у зведенні штабу Операції об’єднаних сил.

Так, бойовики обстрілювали позиції ООС з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Чотири рази було використане озброєння, заборонене Мінськими домовленостями: міномети калібру 120 мм – 2 рази, міномети калібру 82 мм – 2 рази.

На щастя, незважаючи на провокації противника, українські захисники втрат не зазнали. Разом із тим, як повідомляє військова розвідка, в результаті контрударів по позиціям бойовиків, було знищено двох окупантів. Ще п’ятеро отримали поранення.

В ніч на 14 квітня бойовики жодного разу не атакували позиції ООС.