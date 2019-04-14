Українцям більше не потрібна віза для поїздок у Таїланд

З 14 квітня громадяни України можуть відвідувати Таїланд без оформлення віз. Про це у Facebook нагадав президент Петро Порошенко. Він підкреслив, що такий режим поширюється на поїздки, під час яких термін перебування в країні не перевищує 30 календарних днів. Нагадаємо, в НБУ підрахували, скільки в 2018 році українські туристи витратили тільки в країнах Євросоюзу.

«Відмінна новина! Сьогодні громадяни України можуть подорожувати в Королівство Таїланд з туристичною метою без віз. Для перебування в країні до 30 днів потрібно мати лише закордонний паспорт — біометричний або не біометричний», — повідомив Порошенко, зазначивши, що кількість країн для вільних подорожей для українців стрімко збільшується.

У свою чергу в Департаменті консульської служби МЗС України уточнили, що для перебування на території Таїланду терміном понад 30 днів, незалежно від мети подорожі, українцям знадобиться віза, яку можна отримати в дипломатичному представництві або консульській установі Таїланду.

Зазначимо, що без візи українці можуть відвідати вже 128 країн світу. У зв’язку з новими спрощеннями для українських туристів в Глобальному рейтингу паспортів документ громадянина України піднявся з 41-ї на 40-ю позицію.