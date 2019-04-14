Прагнення Кремля перетворювати реальність в заколисуючу приємність стає тривожною проблемою, – Шевцова

Рішення, які приймає влада, ґрунтуються на її розумінні реальності. Є, однак, сумніву, дуже великі сумніви, що влада представляє, який світ за межами кремлівських стін. Ну як можна управляти економікою і реагувати на соціальні запити, зробивши Росстат «знаряддям пропаганди» ( Ігор Ніколаєв), якому «скільки скажуть, стільки й намалює»(Сергій Алексашенко)!

На основі чого тоді уряд верстає бюджет, а президент формулює «нацпроекти»? На основі намальованих цифр? І чи розуміє президент, що оперує липою?

Між тим, прагнення Кремля перетворювати реальність в заколисуючу приємність стає тривожною проблемою. Можливо, найбільшою проблемою у російському процесі прийняття рішень. Так, на Арктичному Форумі президент Путін констатував, що ЄС в результаті санкцій проти Росії «втрачає більше, ніж ми»: «за 15-й і 16-й рік втрати Євросоюзу склали приблизно 50 млрд. євро, втрати Росії оцінюються десь 25-26. … А недоотримана вигода ФРН – 56 мільярдів, у нас – в три рази менше». Словом, ось вам висновок: Захід страждає від власних санкцій більше, ніж Росія. А тому є надія, що вони там схаменеться; нам тільки варто потерпіти.

Насправді все не так. Адже втрати в 50 млрд євро потрібно розкласти на 28 європейських країн. При загальному ВВП у 16 трил євро Європа не відчуває особливого збитку (так само як і Німеччина з її ВВП в 3,6 трил євро). Для Америки санкції проти Росії, що слону укус комара. А от Росію західні санкції позбавили перспективи технологічного прогресу і вдарили по її державної ролі.

Отже, російська політика «перечекати», заснована на впевненості, що Захід страждає більше нашого, навряд чи має підстави. Так само, як необґрунтованої виявилася надія Кремля, що Захід проковтне його «кримський гамбіт».

Формування владою власної реальності стає її способом життя. Кремль зацікавлений в радісній «картинці» дійсності. Обслуговує Кремль експертне співтовариство з готовністю її малює.

У Росії сформувалася аналітична «ескорт-сервіс», роль якої у функціонуванні нашої системи поки ще недооцінюється. До цієї служби входять не тільки дивні персонажі – учасники телевізійних «базарів», але і солідні аналітики з серйозною репутацією. Останні зуміли створити свій «наратив» з претензією на академізм. Насправді і вища каста експертів працює в амплуа пропагандистів.

Хіба експертний мейнстрім попередив про наслідки пенсійної реформи; про загрозу «сміттєвих бунтів»; про те, до чого призведе в регіонах прихід губернаторів-варягів. Хоч хто-небудь з поважних експертів з околовластного поля передбачав, що «закріплення» кордони між Інгушетією та Чечнею може підірвати Північний Кавказ?

Навряд чи наближені до Кремля експерти кажуть влади про те, що підтримка Мадуро веде до антиросійським настроям в Латинській Америці; що не можна покладатися на дружбу з Ердоганом; що кремлівські друзі в Європі ніколи не вийдуть з режиму санкцій проти Росії; що не можна гратися з втручанням у західні вибори; що не варто плекати ілюзій з приводу дружби з Китаєм і т. д.

Наші аналітичні гуру твердять про іншому – про загнивання Заходу, про розпад ліберального порядку, про кризу Європи, про втрату НАТО своєї місії і, звичайно, про те, як Захід нас принижує і не хоче в Росії бачити рівноправну бік.

Пісня про західному «декадансі» повинна бути приємною для кремлівського вуха. Але наскільки цей висновок обґрунтований? Захід переживає не перший кризу в своїй історії і кожен раз примудрявся оновлювати себе саме через кризу. Що стосується «приниження» Росії, то як його співвіднести з нашим «вставанням з колін» і тезою про історичний занепад Заходу? Якщо мова йде про «рівноправність» Росії, то держава, що претендує на роль держави, не може розглядати інші країни, як рівних собі. Чи Не так?

Іронія в тому, що Росія, намагаючись шантажувати Захід готовністю бити вікна, стає чинником, який змушує ліберальну цивілізацію здригнутися і відновлювати єдність за рахунок виштовхування Росії на світову периферію. Якщо наші пікейні жилети не розуміють цієї логіки, то гріш ціна їх професіоналізму. Якщо розуміють, то ми маємо справу з антинаціональним поведінкою.

Між тим, Кремль поки зовсім не змушує експертне співтовариство робити йому приємно і не примушує його підлабузнюватися. Конформізм наших експертів виявляється їх добровільним вибором.

Якщо Кремль не потребує незалежній думці, це ще не привід для «чого зволите». Незалежне думка потрібно суспільству і є маса каналів для того, щоб його запропонувати. Але ж тоді матимеш настільки комфортного життя в кремлівській передпокої… От халепа…

Словом, не тільки влада відповідальна за свою неадекватність. Відповідальність за те, що відбувається з країною, несуть і експерти, які обрали шлях пропагандистів.

Аналітичне поле доведеться очищати від бур’янів і відновлювати репутацію професії. Важке завдання.

А поки ми маємо те, що маємо. Цілий клас людей, що зробили своєю професією ескорт -послуги.