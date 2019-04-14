Вже 26 аеропортів світу підтримали правильне написання назв українських міст

До кампанії #CorrectUA приєднався 26-й за рахунком міжнародний аеропорт Оріо-аль-Серіо (Італія). Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.







Тепер замість окупаційної радянської транслітерації англійська (Kiev) тут використовують українську транслітерацію – Kyiv. За таким же принципом змінили позначення Львова – з Lvov на Lviv.



«Стежте за нами, адже ще стільки всього цікавого попереду! Світове турне #CorrectUA триває!» — написали на сторінці МЗС у Facebook.



Раніше правильну назву української столиці почали вживати в аеропорту одного з найбільших міст Британії Манчестера і міжнародному аеропорту Барселони «Ель-Прат». Аналогічний крок зробили аеропорти Стамбула, Талліна, Вільнюса, лондонський аеропорт Лутон, а також аеропорти в Данії, Канаді та Ізраїлі.



Видання The Guardian і Observer також вирішили відмовитися від вживання назви Kiev, замінивши його на Kyiv.



Інформкампанія #CorrectUA, ініційована Міністерством закордонних справ України, стартувала в жовтні 2018 року. МЗС закликає іноземні та офіційні установи і комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні #Kyiv #Odesa, #Kharkiv, #Lviv, #Zaporizhzhia і т. д. В рамках компанії запущений флешмоб #KyivNotKiev.