Порошенко погодився на дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня, але не замість Суспільного

Кандидат у президенти і чинній глава держави Петро Порошенко погодився взяти участь у дебатах 19 квітня на НСК «Олімпійський», якщо час цієї дискусії не збігатиметься з офіційним годиною дебатів в ефірі Суспільного.

Про це заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, – повідомляє 5 канал.

«Якщо це будуть дебати, і дебати в тієї годину, який не суперечитиме законодавству, то можна було б розглядати, як туди піти. Але оскільки вони призначені на тієї годину, коли Порошенко за законом має бути на Суспільному телебаченні, як законослухняний громадянин, – Порошенко піде на Суспільне ТБ, а законодавство гласить, що 19 числа мають відбутися дебати на Суспільному, і жоден з кандидатів у президенти не має права проігнорувати вимогу закону», – пояснив Медведєв.