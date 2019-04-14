Батько засновника Wikileaks вимагає екстрадувати сина на батьківщину

Шиптон був вражений зовнішнім виглядом і станом здоров’я 47-річного Ассанжа.



“Це можна легко вирішити – задовільним для всіх. Під час зустрічі між одним сенатором і одним високопоставленим співробітником міністерства закордонних справ йшла мова про те, щоб екстрадувати Джуліана в Австралію”, – заявив він.

Шиптон додав, що був вражений зовнішнім виглядом і станом здоров’я 47-річного Ассанжа.

“Я бачив, як його (Ассанжа – ред.) стягували поліцейські по сходах, і він не виглядав добре. Мені 74 роки, і я виглядаю краще його – в 47 років. Це такий шок”, – додав Шиптон.

Ассанж з 2012 року знаходиться на території посольства Еквадору в Лондоні, де йому було надано притулок. Так засновник WikiLeaks намагався уникнути екстрадиції в Швецію, де був виданий ордер на його арешт у зв’язку із звинуваченнями в “примушування до дій сексуального характеру і домаганні”, а також в згвалтуванні. Головним побоюванням Ассанжа було те, що Швеція депортує його до США, де австралійцю загрожує до 35 років тюремного ув’язнення або смертна кара за публікацію секретних документів Держдепартаменту.