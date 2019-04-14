Березовець: Яценюк сказав дуже правильні слова – Україна наближається не просто до кризи, а до справжньої драми

Між двома турами президентських виборів пройшов 12-й Київський форум з безпеки.

За 12 років він став унікальною для країни майданчиком, на якій можна почути від перших осіб світової політики оцінки не тільки української, але й глобальної розстановки. У підсумковому комюніке 55-й Мюнхенській конференції з безпеки міститься такий висновок «Період після завершення Холодної війни і пов’язаний з ним загальний оптимізм завершилися». Про це у своєму блозі пише політтехнолог Тарас Березовець.

Він зазначає, засновник форуму Арсеній Яценюк висловив дуже правильну думку, що Україна сьогодні знову повторює коло історії і країна практично на межую найглибшої кризи. Яценюк зазначив, що будь-яка криза – це виклик, який можна пройти і з яким можна впоратися, але якщо ця криза – справжня драма, то її вже ніяк не можна подолати. Українці повинні зробити правильні висновки і не допустити драми.

За словами Тараса Березовця, сьогодні ми як країна і суспільство стоїмо перед величезними викликами. Ніякі невдачі і загрози не повинні зупиняти рух країни вперед. «Мені дуже подобаються ось ці слова Черчілля, сказані ним в годину важких випробувань. «Успіх не є остаточним, невдача не є фатальною. Єдине, що має значення, це хоробрість продовжувати», – написав політтехнолог. Він додає, історія успіху Київського безпекового форуму, тому найкраще підтвердження.