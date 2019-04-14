У Києві вперше відкрилася виставка Альбрехта Дюрера

Серед творів художника на виставці в Музеї Ханенків представлені титульний аркуш циклу «Апокаліпсис», портрети інтелектуалів, серія «Малі Страсті», рідкісні різцеві гравюри художника і його ксилографії – всього 60 робіт. В Київ їх привезли з Харківського художнього музею.

Примітно, що гравюри Дюрера на виставці можна порівняти з роботами італійського графіка Маркантоніо Раймонді, з яким той вперше в світі судився за авторське право.

Альбрехт Дюрер «Чотири вершники»

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Виставку опікується співробітниця музею Олена Шостак. Вхід коштує 80 гривень для дорослих, 40 гривень для студентів і за 20 гривень для пенсіонерів і школярів.

Альбрехт Дюрер – німецький художник епохи Відродження, живописець і гравер. Був першим художником, який, зокрема, працював одночасно у двох техніках гравюри на дереві і на міді, впровадивши технічні та художні новації. Більшу частину робіт Дюрера складають фантастичні сюжети.

За матеріалами «Хмарочос».

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