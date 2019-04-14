У Києві вперше відкрилася виставка Альбрехта Дюрера

Серед творів художника на виставці в Музеї Ханенків представлені титульний аркуш циклу «Апокаліпсис», портрети інтелектуалів, серія «Малі Страсті», рідкісні різцеві гравюри художника і його ксилографії – всього 60 робіт. В Київ їх привезли з Харківського художнього музею.
Примітно, що гравюри Дюрера на виставці можна порівняти з роботами італійського графіка Маркантоніо Раймонді, з яким той вперше в світі судився за авторське право.
Альбрехт Дюрер «Чотири вершники»
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Виставку опікується співробітниця музею Олена Шостак. Вхід коштує 80 гривень для дорослих, 40 гривень для студентів і за 20 гривень для пенсіонерів і школярів.
Альбрехт Дюрер – німецький художник епохи Відродження, живописець і гравер. Був першим художником, який, зокрема, працював одночасно у двох техніках гравюри на дереві і на міді, впровадивши технічні та художні новації. Більшу частину робіт Дюрера складають фантастичні сюжети.
За матеріалами «Хмарочос».
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