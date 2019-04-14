На НСК «Олімпійський» перед дебатами стягнули силовиків

Дебати Порошенко пройдуть в конференц-холі Олімпійського.

Перед дебатами Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК «Олімпійський» стягнули поліцію і Національну гвардію.

Зокрема, на даний момент територія стадіону оточена силами Нацгвардії і поліції. Зазначимо, самі дебати пройдуть в конференц-холі НСК «Олімпійський». В залі вже встановлені дві трибуни з іменами кандидатів на пост президента України та стільці для преси.

Також біля стадіону утворилися черги на проходах через рамки, в цілому ситуація спокійна. Крім того, тут встановлено декілька наметів прихильників Порошенко і роздають футболки на підтримку чинного президента.