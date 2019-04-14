Астрономи припускають, що виявили нову «суперземлю»

Група європейських астрономів припускає, що виявила другу екзопланету до найближчої до Сонця зірки — червоного карлика Проксима Центавра. Гіпотетичну планету відповідно й назвали Проксіма c.

Про це повідомляє ТАСС.

Якщо її існування підтвердиться, завдяки своєму розташуванню вона стане ідеальним кандидатом для того, щоб вперше зафіксувати це небесне тіло на фотографії в діапазоні видимого випромінювання.

Всі попередні знімки екзопланет були зроблені лише в інфрачервоному спектрі, щоб світло від зірки не приховувало самі планети. Однак Проксима c, як встигли назвати цю гіпотетичну планету, слідом за знайденою в 2016 році планетою Проксіма b, розташована досить далеко від своєї зірки, так що розгледіти її буде набагато легше.

При цьому, як і Проксима b, вона була б найближчою до нас екзопланетою: вчені сподіваються, що її можна буде безпосередньо побачити за допомогою новітньої обсерваторії James Webb, яку повинні вивести на орбіту в березні 2021 року.

«Поки що це тільки планета-кандидат. Це дуже важливо підкреслити», — цитує журнал Scientific American одного з авторів дослідження Маріо Дамассо, який представив результати в п’ятницю на конференції в Каліфорнійському університеті в Берклі. За його словами, щоб остаточно визначити, чи існує вона насправді, потрібні додаткові дослідження.

Якщо ж планета там все ж є, то вона являє собою так звану «суперземлю» — її маса приблизно в шість разів більша за земну. Один оберт навколо своєї зірки Проксима c робить за 1900 днів і знаходиться в 1,5 рази далі від неї, ніж Земля від Сонця.

З огляду на те, що Проксима Центавра — червоний карлик, і енергії у цієї зірки менше, ніж у Сонця, при таких параметрах вона не потрапляє у населену зону. Це крижана планета, життя на якій навряд чи можливе.

Однак вона представляє величезний науковий інтерес. Справа в тому, що «суперземлі» — найпоширеніший в нашій галактиці вид планет. При цьому саме в Сонячній системі вони повністю відсутні, так що ми не знаємо, як вони виглядають насправді.

Якщо вченим вдасться вперше зробити знімок планети цього типу, фахівці нарешті зможуть наблизитися до розуміння того, чи є вони рідкими гігантами, як Нептун, або ж це тверді планети, як і Земля, тільки більшого розміру.