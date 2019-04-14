Троє чоловіків намагалися перевезти до Білорусі 800 кг сала

Прикордонники відділу “Піща” Луцького загону затримали трьох чоловіків при спробі перетнути кордон у невстановленому місці в напрямку Білорусі.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

Жителі Шацького району намагалися двома підводами перевезти 800 кілограмів сала в 28 мішках. Документів про посвідчення особи і про продукцію, яку вони перевозили, у чоловіків не було.

На затриманих складено адміністративні документи за ст. 202 “Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України” та 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”.

За цим фактом направлено повідомлення до компетентних органів за ознаками кримінального злочину за ст. 227 (Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) КК України.

Підводи і сало вилучили встановленим порядком представники Національної поліції.

Нагадуємо, в березні на кордоні з Румунією прикордонники зі стріляниною затримували сигаретних контрабандистів.

Фото: dpsu.gov.ua