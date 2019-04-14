Порошенко приїхав на “Олімпійський”

Президент України Петро Порошенко прийшов на Національний спортивний комплекс “Олімпійський” у Києві для участі в передвиборчих дебатах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зеленського наразі на стадіоні немає.

Як повідомлялося, державне підприємство “НСК “Олімпійський” отримало запити від уповноважених представників кандидатів на пост Президента України Володимира Зеленського та Петра Порошенка щодо проведення дебатів.

Від представника Порошенка надійшов запит щодо проведення дебатів 14 та 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського – на 19 квітня 2019 року.

Другий тур виборів Президента пройде 21 квітня.

Виборці можуть змінити місце голосування до 15 квітня включно.